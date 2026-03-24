-Vídeo (1.3390221)\nMoradores de Anápolis, a 55 km de Goiânia, têm movimentado as redes sociais com histórias curiosas envolvendo supostos aparições de lobisomens e luzes incomuns no céu. O tema ganhou repercussão recente, não apenas pelo tom misterioso, mas também pela forma bem-humorada com que muitos internautas passaram a tratar o assunto.\nUm dos conteúdos que impulsionaram a discussão foi publicado pela cirurgiã-dentista e influenciadora Fernanda França, que comentou sobre a lenda urbana que voltou a circular na cidade. O vídeo, postado em seu perfil casual em uma plataforma digital, já ultrapassa 180 mil visualizações.\nSegundo ela, tudo começou de forma despretensiosa, enquanto navegava pelas redes sociais. “Eu estava rolando a timeline quando vi um vídeo falando dessas supostas novas aparições de lobisomem em Anápolis. Eu achei graça, porque lobisomem não existe, mas pensei: ‘gente, como assim?’”, contou.