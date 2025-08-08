Quando os acordes da canção de Dorival Caymmi tocavam no final da tarde daqueles idos de 1976 – “vida de negro é difícil, é difícil como o quê...” – , o Brasil parava para ver as desventuras da pobre escrava Isaura, a heroína do folhetim das seis na Globo. A novela era uma adaptação de Gilberto Braga para um clássico da literatura brasileira do século 19, escrito por um autor que é considerado por muitos como um dos precursores da chamada literatura regionalista no País. Bernardo Guimarães era romancista, poeta e juiz de Direito – e foi desempenhando esta função que ele morou em Goiás em dois períodos distintos, atuando em Catalão. Experiências que o inspiraram a escrever a obra O Ermitão de Muquém, situada na romaria goiana. O casarão onde viveu em Catalão ainda está de pé.\nNascido em Ouro Preto (MG) em 15 de agosto de 1825, Bernardo Guimarães é o produto de seu tempo, sobretudo na literatura. Quando pensamos no tipo de regionalismo que praticava, é possível, nos dias de hoje, fazer muitos reparos a sua produção. Ela estava cheia de estereótipos em relação a povos indígenas e também à escravidão. Mesmo com seu tom de denúncia ao regime desumano que então vigorava no Brasil, suas histórias não enfrentam determinadas questões de frente. Em A Escrava Isaura, por exemplo, a protagonista é uma heroína de pele clara, ainda que tenha nascido em cativeiro por ser filha de uma mulher negra com um pai português, que na história é um feitor. Já a antagonista feminina da trama é Rosa, uma mulher negra que não esconde a inveja que nutre pela companheira branca.