Dono de sucessos como "Você é doida demais", Lindomar Castilho teve a carreira marcada pelo crime de feminicídio cometido contra a ex-mulher, a artista Eliane de Grammont (Reprodução/Instagram Lili De Grammont)\nO cantor goiano Lindomar Castilho, que morreu nesta sexta-feira (19) e era considerado um dos nomes mais emblemáticos da música brega brasileira, chocou o país em março de 1981 quando matou a tiros a ex-esposa, a também cantora Eliane de Grammont, na boate Belle Époque, na zona sul de São Paulo.\nO crime aconteceu na madrugada de 30 de março de 1981. De acordo com matéria publicada no jornal Folha de São Paulo na época, Lindomar Castilho e Eliane de Grammont se conheceram em 1977, nos corredores da gravadora RCA, no Rio de Janeiro.\nOs dois se casaram em 1978. Agressivo e ciumento, cerca de 15 anos mais velho, Lindomar exigiu que a mulher abandonasse a carreira, e, por um período, a artista ficou longe da música. Mas a violência e o alcoolismo do marido tornaram a relação insustentável e, após um ano de união, ela pediu o divórcio.