O Anjo da Morte, um dos principais médicos do maior campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial, o de Auschwitz, Josef Mengele era considerado o mais sádico de todos. Não faltam relatos que o colocam no centro de acontecimentos atrozes. Primo Levi, um dos principais memorialistas do extermínio judeu, lembra-se dele em sua obra emblemática, É Isto Um Homem?, como um dos juízes que definiam, ainda nas plataformas onde desembarcavam os judeus naquele inferno, quem deveria morrer e quem teria a chance de continuar vivo. Ele também é citado em documentários, em filmes de ficção a respeito do tema e tem espaço de destaque entre os principais criminosos nazistas no Museu do Holocausto. Há 40 anos se descobriu que ele morreu no Brasil.\nO rastreamento de uma carta com um amigo de Mengele por parte de autoridades alemãs, que em 1985 ainda buscavam nazistas fugitivos da 2ª Guerra Mundial, lançou mais um alerta sobre o paradeiro do criminoso. Na correspondência havia a informação de que Mengele, usando a identidade de Wolfgang Gerhard, tinha morrido no Brasil em 1979. Essa pista levou a Polícia Federal, que entrou no caso, a encontrar a ossada em um túmulo no Cemitério de Embu, São Paulo, de um homem que se afogara numa praia de Bertioga. Os restos mortais foram exumados e levados para o IML, onde começou uma investigação forense que revolucionou a área. A partir de uma foto da juventude, marcas na ossada, sobretudo no crânio, foram confirmadas. Imagens dele mais velho referendaram o achado.