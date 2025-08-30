Ao longo de sua longa carreira, Luis Fernando Verissimo foi um dos escritores mais lidos do Brasil. Ficou conhecido por suas crônicas e livros cheios de humor e crítica social. Ele morreu neste sábado, aos 88 anos.\nVerissimo começou sua carreira no jornalismo em 1969 e rapidamente se destacou por sua escrita fluente e bem-humorada, contribuindo para ampliar a popularização da crônica como gênero literário.\nLembre abaixo alguns dos principais livros de Luis Fernando Verissimo.\n'COMÉDIAS DA VIDA PRIVADA' (1994)\nNesse clássico do humor da década de 1990, confissões e casos cômicos ilustram os comportamentos típicos da classe média brasileira. Nas 101 crônicas estão presentes as mesas de bar, as infidelidades, o trágico e o ridículo do cotidiano. Em 1995, o livro foi adaptado para uma série de televisão na Globo.