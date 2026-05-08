Antes do sucesso dos palcos, Leandro e Leonardo trabalharam em uma lavoura de tomates ao lado do pai. Uma foto da dupla sertaneja foi divulgada nas redes sociais e mostra esse momento. Segundo a assessoria de Leonardo, a foto é verdadeira e foi divulgada pelo cantor em suas redes (veja acima).\nNa foto é possível ver Leandro, no canto esquerdo, com uma mão dentro de uma caixa de tomates e a outra na cabeça de um colega. Leonardo está ao lado do irmão, do lado direito, e apoia seu braço nas costas do irmão. Com o outro braço ele faz uma pose e coloca a mão no quadril. O pai está ao lado de Leonardo olhando para o filho e segurando uma caixa de tomates.\nA foto é frequentemente compartilhada na internet por fãs dos cantores e internautas que afirmam que a humildade é importante para o sucesso. Nascidos em Goianápolis, Luís José da Costa e Emival Eterno da Costa trabalharam como meeiros de lavoura de tomate antes de ficarem conhecidos por todo o país e se tornarem Leandro e Leonardo, como conhecemos hoje.