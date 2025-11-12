Na nova série de trabalhos do artista visual Renato Reno, os espectros das cores são suficientes para formar os desenhos nas folhas em branco. O artista apresenta obras centradas na abstração e na liberdade, na exposição individual inédita Depois do Sol, que abre as portas para o público a partir desta quinta-feira (13), às 19 horas, na sala Sebastião Barbosa da Vila Cultural Cora Coralina. A visitação é gratuita e fica em cartaz até o dia 14 de dezembro.\nA série nasce a partir da obra Sol de Guapó (2024), integrante da exposição Família, lançada no ano passado, que explorou formas, traços e técnicas de desenho para criar figuras e objetos que exploravam as dinâmicas, memórias e itens que moldam nossa identidade. Objetos de casa, fotos antigas e brinquedos de infância eram representados na sua pesquisa, que tomou rumos mais livres e menos literais em 2025.