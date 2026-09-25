-VÍDEO RENNER (1.3460404)\nO cantor Renner publicou, em suas redes sociais, o primeiro pronunciamento em vídeo após a morte do parceiro de palco Rick, vítima de um acidente de helicóptero. Visivelmente emocionado, o sertanejo desabafou sobre a dor do luto, relembrou as quatro décadas de trajetória da dupla e garantiu ao público que continuará cantando, afirmando que "o show não pode parar" (assista acima).\nNo vídeo, gravado após os ritos de despedida do companheiro, Renner explicou a razão de ter demorado a se manifestar publicamente. "Eu resolvi aparecer agora somente porque a gente passou por momentos bem difíceis até agora e que só a gente que está na pele, próximos assim, sente", declarou. "Afinal de contas, foram 40 anos de convivência, de muito suor, muita luta, então não é fácil. Mas Deus está dando a força, a gente aos poucos vai levantar."