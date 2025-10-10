A dupla Davi e Júlia deu um show de fofura e desenvoltura na apresentação do Jornal Anhanguera 1ª Edição na sexta-feira (10). Ao lado de Thiago Vieira e Lilian Lynch, eles apresentaram o especial de Dia das Crianças preparado pela equipe, chamando reportagens e fazendo comentários. Davi Luiz Silva Maia e Júlia Cristina Silva Frutuoso, ambos de 10 anos, foram os vencedores do concurso JA1 Kids e tiveram a experiência de serem apresentadores por um dia e se mostraram comunicadores natos.“Eu amei participar, ir para o estúdio com a Lilian e o Thiago. Foi uma experiência única, estava super, super animada”, conta Júlia, que ainda está com as emoções a mil. Davi, seu colega de bancada, não segurou as lágrimas ao sair do estúdio. “A experiência, com certeza, foi inesquecível. Na volta pra casa eu fui chorando quase o caminho inteiro. Metade do caminho foi caindo um pinguinho de lágrima no chão do carro”, conta o garoto.O repórter mirim diz que se pudesse descrever a experiência com uma palavra, seria: alegria. “Eu fiquei muito, muito feliz. Me senti muito realizado por conseguir ganhar o concurso, pelas pessoas que conheci e também por saber como são os bastidores do jornal e tudo mais”, diz. Edivania Maia, mãe de Davi, disse que a família viveu tudo com muita intensidade. “A gente nunca imaginou ter uma experiência assim e, de repente, vi meu filho em um lugar tão especial. Meu filho foi acolhido com muito carinho pela equipe. Só tenho a agradecer”, comenta.A mãe de Júlia, Alinny Cristina, diz que a iniciativa foi muito marcante para as crianças. “Já dá um start em relação à profissão, né? Eles já estão pensando em ser jornalistas. Nós ficamos muito felizes e realizadas, acabou superando nossas expectativas. A Lilian, o Thiago e toda a produção do jornal são sensacionais”, conta. Desde que foram anunciados como vencedores, no dia 2, a dupla passou a ensaiar nos estúdios da TV Anhanguera, fizeram sessões com a fonoaudióloga da emissora, selecionaram figurinos e se divertiram bastante. No comecinho da edição do jornal, quando os meninos estavam bem nervosos, os apresentadores deram as mãos aos pequenos para que eles ficassem mais à vontade e tudo correu bem.O projetoO concurso JA1 Kids foi idealizado por Caroline Pandolfo, editora-chefe do JA1. “A primeira vez que eu pensei em ser jornalista foi justamente em um concurso para jornalista mirim”, conta ela, que tinha um sonho antigo de reproduzir a ideia no Jornal Anhanguera. “A quantidade de inscritos foi surpreendente. Recebemos mais de 200 inscrições e montamos uma banca para avaliar os vídeos. Selecionamos dez crianças, cinco meninos e cinco meninas, para fazer os testes no estúdio”, explica.Outra boa surpresa foi a desenvoltura de todos os finalistas. “Foi realmente muito difícil selecionar apenas dois, porque os meninos eram todos muito bons, muito mais do que a gente imaginava”, conta. Por isso, a equipe decidiu sair um pouco do script e fazer algo que não estava planejado, que foi colocar as outras oito crianças finalistas, que não apresentaram o jornal, para fazer reportagens ao longo da semana. “Eles ficaram super felizes. Escolhemos temas que eles tinham mais afinidade para as reportagens e acabou sendo super bacana”, diz Caroline.Nos comentários das redes sociais e até nas ruas, o público rasgou elogios à dupla de repórteres mirins, que foram reconhecidos em diversas ocasiões. “A gente não imaginava tanta repercussão para esse projeto. As pessoas estavam comentando na rua sobre, a Júlia contou que um motorista de aplicativo a reconheceu”, conta. Caroline também elogia o envolvimento das famílias. “Todos participaram muito, abraçaram o projeto. A gente sentiu uma ligação forte e que as famílias se sentiram acolhidas pela gente”, diz. O clima no estúdio do JA 1ª Edição era diferente e especial nesta sexta-feira (10). “No começo, foi aquele clima de ansiedade, mas também de muita emoção e companheirismo durante todo o jornal. O Thiago e a Lilian tiveram um papel importantíssimo nesse processo. Além de auxiliar os meninos no treinamento, durante a apresentação eles foram uma espécie de pais para eles”, aponta a editora-chefe. “Logo na abertura do jornal, ali na escalada, a Lilian deu a mão para a Júlia e o Thiago deu a mão para o Davi, como que dizendo ‘nós estamos aqui, estamos juntos’, sabe? Foi muito bacana ver esse suporte, eles se sentiram bem seguros”, conta.