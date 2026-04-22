Após duas semanas de extensa programação e salas cheias, a Mostra O Amor, a Morte e as Paixões entra agora em sua fase mais aguardada pelos cinéfilos fiéis: a tradicional ressaca da mostra. A partir desta quinta-feira (23), o público terá uma nova chance de assistir aos títulos mais procurados do festival, em uma programação que segue até o dia 29 de abril, no CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.\nConsolidada como uma extensão do evento, a ressaca reúne justamente os filmes que mais mobilizaram o público ao longo da edição, funcionando como uma espécie de “segunda chance” para quem não conseguiu ingresso ou deseja revisitar os destaques da programação. Neste ano, a agenda ganha um reforço com a realização simultânea do Festival de Cinema Europeu Imovision 2026, ampliando ainda mais a oferta de títulos.