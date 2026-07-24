“Exige muita coragem levantar todo dia cedo, arregaçar as mangas e vir trabalhar. Me sinto vitoriosa”, conta dona Lourdes Salomão, de 84 anos. É essa a sua rotina há 50 anos: acordar bem cedo e se dirigir ao casarão da Rua 72, no Centro, para começar o batente no Restaurante Popular. Ali, memória e tradição se encontram em um ambiente que mais parece casa de vó, servindo comida caseira de segunda a sábado. Os clientes são recebidos pela própria Lourdes, proprietária e dona de cada receita servida ali.\nA história do Restaurante Popular começa a ser contada na sua fachada: desde 1976, diz o letreiro. Ao entrar no local, a foto de uma jovem Lourdes estampa a parede ao lado de reportagens que falam sobre a sua comida caseira e ‘de roça’, que é parte da tradição goianiense. Nascida em Nerópolis, ela aprendeu a cozinhar dentro de casa e tem sua mãe e avó como inspirações. “Na minha vó, eu comia arroz, feijão e chuchu e era o suficiente. Tinha muito, muito sabor”, lembra. “Eu luto pelo sabor, pelo tempero feito em casa. Aqui, não tem nenhum tempero comprado pronto”, reitera.