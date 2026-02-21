Os restos mortais dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados na segunda-feira (23) para cremação. As cinzas serão transformadas em adubo para a plantação de cinco árvores. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL\nAs famílias dos músicos autorizaram o processo. As árvores serão plantadas no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade em que Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli moravam.\n"Estamos num projeto do Bioparque, algo inovador. Teremos um memorial onde eles vão virar árvores", contou Jorge Santana, empresário do grupo e responsável pela marca, ao UOL.\nApós a cremação, as cinzas são acomodadas em uma urna biodegradável, desenvolvida especialmente para recebê-las. Na urna, será plantada a semente de uma espécie arbórea, e é possível escolher entre as espécies ipê amarelo, jacarandá e sibipiruna.