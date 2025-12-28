Os acontecimentos que marcaram política, economia, meio ambiente, cultura, ciência e esporte serão relembrados na Retrospectiva 2025, que vai ao ar na noite desta terça-feira (30, na TV Globo. Apresentado por Sandra Annenberg, o programa foi gravado no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro, espaço dedicado à promoção da diversidade cultural.\n“2025 foi um ano intenso em que discutimos o futuro do planeta na COP 30, o tarifaço que redesenhou a geopolítica e mexeu na economia global, impactando diretamente o Brasil. Tivemos cultura vibrante, imagens que mobilizaram, tecnologia avançando com a inteligência artificial, grandes momentos do esporte e, infelizmente, guerras que continuam a desafiar a humanidade. É hora de olhar para tudo isso e refletir”, afirma Sandra Annenberg.\nO programa destaca os grandes espetáculos do ano, como o show de Lady Gaga em Copacabana, as turnês de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, além da conquista do primeiro Oscar para o Brasil. Fernanda Torres também ganhou destaque com a indicação ao Oscar de melhor atriz e a vitória no Globo de Ouro. As celebrações pelos 60 anos da TV Globo completam os marcos culturais de 2025.