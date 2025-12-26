O Altas Horas apresenta uma edição especial de ano-novo neste sábado (27), reunindo personalidades que celebram 2025 como o ano marcado por conquistas pessoais e profissionais. Nos musicais, o palco é tomado pelo pagode e pela MPB, com apresentações do grupo Menos é Mais e do trio Trimanos Brasil.\nEntre as convidadas está a atriz Bella Campos, que recorda como o ano foi decisivo em sua trajetória artística, marcado pela consolidação na dramaturgia ao interpretar Maria de Fátima em Vale Tudo. “Foi um ano muito especial com a novela, me conectei bastante com meu público. Gravei ainda meu primeiro longa, Cinco Tipos de Medo, que estreia no ano que vem”, conta.\nO influenciador Felca compartilha um relato honesto e potente sobre saúde mental, fobia social e o processo de superação que transformou sua vida e sua relação com o mundo. Ele reflete sobre como a criação de conteúdo se tornou um caminho de enfrentamento, crescimento pessoal e impacto social, especialmente com seu vídeo sobre “adultização”, que repercutiu amplamente nas redes sociais. “Com certeza, o vídeo furou completamente as bolhas nas quais eu estava inserido. Foi para um lugar onde muitas pessoas passaram a me conhecer a partir dele. O impacto foi real, e esse era o propósito. Para mim, foi minha maior realização”, reflete.