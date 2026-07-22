Para a maioria dos artistas, entrar na trilha sonora de uma novela da TV Globo ainda é um daqueles marcos que parecem reservados aos grandes nomes da música brasileira. Aos 20 anos, o cantor goiano VIICC acaba de descobrir que a realidade pode ser um pouco mais generosa. A música My Home, composição própria lançada no álbum Clouds, passou a integrar a trilha de Coração Acelerado, novela das sete que tem Goiás como cenário e o sertanejo como fio condutor da narrativa.\nO feito é daqueles que parecem escritos por um roteirista. A canção embala cenas dos personagens Gael e Naiane na TV. O artista fez show na quarta-feira, 22, em um evento para convidados justamente na Villa Erva Docce, em Palmelo, fazenda que também serviu de cenário para a trama global. O local, conhecido por receber eventos exclusivos e hospedagens de alto padrão, é administrado pelo pecuarista Altair Fernandes, pai do cantor. A empresária de turismo Elis Mendes, figura conhecida no setor em Goiás, é a mãe do artista.