Em meio a uma cidade tomada pelo fascismo, dois desconhecidos descobrem, dentro de um apartamento, a possibilidade de olhar um para o outro sem preconceito. O encontro é o ponto de partida de Um Dia Muito Especial, espetáculo que chega a Goiânia neste sábado (3) e no domingo (4), no Teatro Madre Esperança Garrido, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall no elenco. Adaptada do filme homônimo de Ettore Scola, de 1977, com Sophia Loren e Marcello Mastroianni, a montagem se passa em Roma, em 6 de maio de 1938, dia da visita de Adolf Hitler a Benito Mussolini.\nEnquanto a cidade acompanha o desfile fascista, Antonietta (Maria Casadevall), dona de casa e mãe de seis filhos, e Gabriele (Gianecchini), um homem gay demitido de uma rádio e ameaçado de prisão, se encontram por acaso. É dentro do apartamento de Gabriele, distante da multidão que ocupa as ruas, que os dois personagens encontram a possibilidade de olhar um para o outro para além dos julgamentos e estereótipos.