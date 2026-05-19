Conhecido pelo grande público por seus papéis de galã na TV Globo, Reynaldo Gianecchini, de 53 anos, não pretende mais voltar para as novelas. O ator, que marcou época em sucessos como Laços de Família, Da Cor do Pecado e Belíssima, conta que seu foco agora são as obras fechadas e formatos que permitam um aprofundamento artístico maior em menos tempo de gravação. “Novela não quero mais”, disse o artista, em entrevista ao POPULAR, durante a inauguração oficial do Refúgio Grand Premium, no Rio Quente Resorts. O antigo Hotel Turismo foi renovado para oferecer uma experiência ainda mais confortável e personalizada aos hóspedes. Também participaram do evento as atrizes Danielle Winits e Vanessa Giácomo, a influenciadora e apresentadora Tatá Estaniecki, o jornalista Zeca Camargo, o cantor sertanejo Mariano, da dupla Munhoz e Mariano e a cantora e compositora Gabi Melim. Gianecchini está longe das novelas desde que interpretou o playboy Régis em A Dona Do Pedaço (2019), de Walcyr Carrasco. Falido, ele conhece Josiane (Agatha Moreira) e o casal se junta para aplicar um golpe na boleira Maria da Paz (Juliana Paes), mãe de Josiane. Depois da produção, ele ainda viveu o Missionário Matias Carneiro em duas temporadas da série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Desde o segundo semestre de 2025, o artista está em turnê pelo Brasil com o espetáculo Um Dia Muito Especial, em que contracena com a atriz Maria Casadevall. Dirigido por Alexandre Reinecke, a peça é uma adaptação do filme homônimo de Ettore Scola, estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni em 1977. Na história, Gianecchini vive um homem recém-demitido por ser homossexual e a atriz, uma dona de casa solitária, mãe de seis filhos, presa a um casamento marcado por machismo e traição.“Um Dia Muito Especial é um projeto que eu amo, já fizemos temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, e estamos levando para todo o Brasil e espero chegar em Goiânia também. Por enquanto não temos agenda, mas quem sabe em breve possa acontecer. Eu adoro essa cidade”, comenta Gianecchini, que ainda revelou que está filmando, mas que não podia revelar ainda o novo projeto. No primeiro semestre de 2024, o ator estreou o filme Uma Família Feliz, dirigido por José Eduardo Belmonte e inspirado na obra de Raphael Montes, que assina o roteiro. No thriller psicológico, ele divide o protagonismo com Grazi Massafera. Na época do lançamento, Gianecchini disse ao POPULAR que o longa ia de encontro ao que ele gostaria de fazer atualmente na carreira, já deixando claro que não tinha mais planos de fazer novelas.Com uma carreira consolidada como modelo nos anos 1990, Reynaldo Gianecchini ficou famoso em todo Brasil ao protagonizar Laços de Família, escrita por Manoel Carlos, que estreou em 2000. No primeiro folhetim da carreira, ao lado de nomes como Vera Fischer, Tony Ramos e Carolina Dieckmann, ele interpretou Edu. Ao longo de 25 anos de carreira na TV, ele esteve presente em diversas produções, como Da Cor do Pecado (2004), Passione (2010) e Verdades Secretas (2015).