Ricardinho foi a primeira pessoa a desistir da dinâmica do Quarto Branco, anunciada por Tadeu Schmidt na estreia do BBB 26. O concorrente da região Norte apertou o botão na tarde desta terça (13).
Até então, ele estava isolado e brigando com quase todos os competidores. Ele preferiu ficar sem falar com os demais por muitas horas. Mas não aguentou e apertou o botão.
Os concorrentes das cinco casas de vidro que não entraram no reality foram colocados no cômodo com a promessa de uma vaga na casa mais vigiada do Brasil para as duas últimas pessoas que resistirem ao desafio. Nove pessoas participaram da disputa.