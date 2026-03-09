Uma mulher armada foi presa após disparar várias vezes em direção à casa da cantora Rihanna, em Beverly Hills, na tarde deste domingo (8). Segundo o departamento de polícia de Los Angeles, ela dirigia um Tesla Branco em frente à residência e disparou cerca de dez tiros de dentro do veículo.\nSegundo o jornal LA Times, a artista estava em casa no momento do crime, mas não foi ferida. A mulher responsável foi descrita como alguém de aproximadamente trinta anos, e ainda não foram divulgadas informações sobre o que pode ter motivado a ação.\nHumorista Marquito, do SBT, sofre acidente e é internado em coma induzido\nIvete Sangalo é internada em Salvador\nLeonardo encontra com torcedores do Vila Nova no trânsito e brinca: 'Eu sou é goiano'\nAté o momento, não foram divulgadas informações que indicam se o marido de Rihanna, o rapper A$AP Rocky, e seus filhos também estavam na residência.