-RUA DO LAZER RIO QUENTE (1.3409878)\nBoias gigantes de piscina e letreiros coloridos fazem parte do cenário da Rua do Lazer, localizada em Rio Quente, na região sul do estado. O local foi inaugurado nesta quarta-feira (13) e tem a proposta de promover turismo e atrair visitantes pelo ambiente instagramável. (Veja as fotos acima).\nDe acordo com a prefeitura, o espaço foi projetado para se tornar um novo ponto de encontro da cidade, reunindo lazer, cultura, convivência e fortalecimento do comércio local. No ambiente, é possível ver boias infláveis de cor verde, amarelo, azul, laranja e vermelho; além de um letreiro com o nome da cidade, com as mesmas cores das boias.\nA Rua do Lazer está localizada na Rua Maranhão (esquina com a Avenida Brasil), no Bairro Esplanada e é um espaço público e gratuito. Ao redor da instalação das boias e do letreiro, há comércios, restaurantes e bares.