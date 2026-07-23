O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, será submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela equipe do cantor, que afirmou que o procedimento já estava previsto e não deve alterar os compromissos profissionais do artista.\nEm comunicado publicado nas redes sociais oficiais, a assessoria informou que Roberto Carlos "está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas". Segundo a equipe, a recuperação tende a ser rápida e não comprometerá a agenda de apresentações.\nA recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", diz a nota. Os próximos shows do cantor serão nos dias 15 e 16 de agosto no Rio de Janeiro.\nSangue na urina pode ser sinal de câncer de bexiga; saiba quando procurar um médico\nHenrique, da dupla com Juliano, passa por cirurgia e shows são cancelados