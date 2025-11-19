As vendas do Rock in Rio Card, ingresso que garante a entrada em um dos dias do Rock in Rio 2026, a ser escolhido posteriormente, terão início no dia 9 de dezembro, às 19h. O anúncio foi feito nesta terça (18) pela organização do evento, que também revelou que a pré-venda para membros do Rock in Rio Club terá início em 4 de dezembro, a partir do mesmo horário. As vendas acontecerão pela Ticketmaster Brasil.\nO Rock in Rio Card garante uma única entrada, que acontece pelo setor Gramado, pelo qual é possível circular livremente por todo o evento e acessar todos os shows e atrações. As vendas do ingresso serão limitadas.\nAmaury Menezes celebra legado em exposição no Museu de Arte de Goiânia\nAlexandre Pires dedica música a Goiatuba e se emociona: 'Muito importante para mim'\nO Rock in Rio de 2026 acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 12 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.