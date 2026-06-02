A pré-venda de ingressos para o Rock in Rio começa nesta terça-feira, ao meio-dia, no site da Ticketmaster. Neste momento, podem adquirir as entradas apenas associados Rock in Rio Club e clientes do banco Itaú.\nO ingresso custa R$ 870, a inteira, e R$ 739,50 para correntintas do Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço. É possível comprar até quatro ingressos por dia de festival por CPF.\nA venda geral começa a partir de 8 de junho, às 19h. O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.\nGoiânia ganha título de Capital Nacional da Art Déco\nFestival Goiânia Blues celebra a música instrumental com shows no Teatro Sesc Centro\nEm ritmo de feriado: confira a agenda cultural da semana em Goiânia\nCalvin Harris e o Black Eyed Peas estarão na edição deste ano. Os artistas subirão ao palco Mundo em 6 de setembro, quando o DJ apresentará hits como "One Kiss", "We Found Love" e "Summer", e o grupo —formado por will.i.am, Apl.de.Ap. e Taboo—, trará sucessos como "I Gotta Feeling", "Pump It" e "Meet Me Half Way".