-Vídeo: Rodolffo viajava atrás de Israel e ajudou a sinalizar acidente (1.3414751)\nO cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, viajava atrás do colega e ajudou na sinalização do acidente na BR-153 após a batida em cavalo. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25) no perímetro urbano de Goiânia. Israel explicou em sua rede social que apesar do susto ele está bem e não teve ferimentos.\nEu liguei na hora para a Polícia Rodoviária Federal, para os bombeiros, para agilizar tudo. O Rodolffo estava comigo atrás de mim, ele viu tudo, me ajudou sinalizando para o pessoal diminuir a velocidade porque não dava para ver o carro parado", contou.\nEm nota publicada pela assessoria nas redes, foi informado que o cantor dirigia dentro da velocidade permitida da rodovia. "Um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar", explicou.