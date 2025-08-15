Ele dança, canta e revive no palco a magia de Michael Jackson com precisão milimétrica. Rodrigo Teaser transforma cada movimento, figurino e nota musical em uma viagem direta ao universo do Rei do Pop. O artista se apresenta novamente em Goiânia neste domingo (17), a partir das 20 horas, com o espetáculo History Tour, no Centro de Convenções da PUC-Goiás. No show, o cover traz uma produção que inclui elevadores de palco, catapulta, banda ao vivo, grandes hits, bailarinos e algumas surpresas.No espetáculo, Rodrigo Teaser promete embalar os fãs com grandes sucessos como Human Nature, Beat It e Black or White. Em Billie Jean, o público vai ver o famoso passo moonwalk que consagrou Michael Jackson como um verdadeiro showman. Já em Thriller, o palco se transforma em um cenário sombrio, com coreografias e figurinos que lembram o clipe original. Em Human Nature, o clima muda: luzes suaves e interpretação emotiva criam um momento de respiro no meio da energia pulsante do show. “Nunca imaginei chegar aonde cheguei e muito menos alcançar essa projeção. Não esperava receber o carinho e o respeito dos fãs e nem dos familiares do Michael Jackson. Infelizmente, não posso tê-lo mais aqui para reconhecer o meu trabalho e dedicação, mas essa admiração do público me basta e representa uma coroação, um prêmio. É o máximo que posso ter para estar perto do meu ídolo”, disse Rodrigo Teaser, ao POPULAR, durante entrevista na última apresentação que fez na capital em tributo ao Rei do Pop.Nascido em São Paulo, Rodrigo Teaser conquistou o respeito da família, dos ex-músicos e dos fãs do Michael Jackson. Na trajetória, já levou o projeto para diversas partes do mundo. Nos EUA, ele reviveu o Rei do Pop nos palcos da Broadway, Los Angeles e em Orlando. Também passou pela Ásia (Malásia, Singapura, Kuala Lumpur, Dubai, Catar, Kuwait e Filipinas) e pela África. No total, foram oito países, quatro continentes e mais de 300 cidades, sendo assistido por mais de 1 milhão de pessoas ao longo de 12 anos.O segredo do sucesso é o respeito pela obra do ídolo. “Acredito que o principal motivo que leva os fãs do Michael para o meu show é encontrarem o trabalho dele sem alterações. Considero a obra do Michael perfeita e não posso mexer e desvirtuar. O show já nasceu relativamente grandioso, com elevador de palco, com explosão, trocas de figurinos, aparatos cênicos, banda e tudo mais. A questão é que ao longo dos anos fui melhorando tudo isso. O que faz a turnê grande é o Michael. Tudo isso precisa caminhar junto”, conta.Rodrigo Teaser começou a imitar Michael Jackson na infância quando tinha 9 anos e por conta do talento elevado logo foi convidado para participar de vários programas de TV infantis, como o da Angélica. Ao longo do tempo, fez aula de canto para aperfeiçoar a música com a dança. “O que me levou a seguir essa carreira foi o que leva qualquer fã, que é tentar fazer algo que aproxima você do seu ídolo, querer copiar aquela pessoa que você admira. Para mim, dançar e cantar Michael não é fácil”, ressalta o cover. Michael Jackson marcou a música e a cultura com sua voz única, performances inovadoras e videoclipes que revolucionaram a indústria. Com uma carreira que começou ainda na infância, no Jackson 5, e seguiu com sucessos solo como Off the Wall, Thriller e Bad, ele se tornou um fenômeno global, quebrando recordes de vendas e lotando estádios em todos os continentes. Sua mistura de talento, ousadia artística e apelo visual transformou o entretenimento, influenciando gerações de artistas e criando um legado que continua vivo décadas após seu auge. O músico morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca.\tServiçoShow: History Tour com Rodrigo Teaser Data: Domingo (17), às 20 horasLocal: Centro de Convenções Puc Goiás / Câmpus 2, Av. Engler, 507, Jardim MarilizaIngressos: www.guicheweb.com.br