Mais de quinze anos após sua morte, Michael Jackson segue mostrando porque é considerado rei do pop. O filme sobre sua vida que está em cartaz nos cinemas é a segunda maior bilheteria global do ano, reacendeu a paixão de fãs antigos e vem conquistando novos admiradores de sua carreira estrondosa. Enquanto isso, tributos à lenda da música lotam teatros ao redor do mundo, com um dos maiores representantes sendo o paulista Rodrigo Teaser, que traz seu espetáculo a Goiânia neste domingo (7), no Centro de Convenções da PUC Goiás.\nRodrigo tem 46 anos e se considera fã de Michael há pelo menos quatro décadas. O tributo ao rei do pop começou em meados de 2009, com um primeiro show mais simples produzido pelo artista e sua esposa. Naquele ano, após a partida de Michael Jackson, enquanto assistiam o documentário This Is It, Rodrigo e Priscila tiveram a ideia de produzir um espetáculo que reunisse os elementos que Michael teria em sua turnê de despedida, que estreou oficialmente em 2012.