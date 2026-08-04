Agosto tem um único destino para Maria de Lourdes Gonçalves Almeida: o Muquém. A cada ano, a goiana deixa a rotina para trás e monta, em meio ao cerrado de Niquelândia, o acampamento onde a família se reúne para viver a Romaria de Nossa Senhora d’Abadia. “Para mim é um privilégio, uma felicidade e uma alegria imensa poder vir. Encontramos a paz. Isso aqui é a maior felicidade do mundo”, resume a aposentada, uma das milhares de romeiras que retornam ao santuário todos os anos.\nA Romaria de Nossa Senhora d’Abadia começa oficialmente nesta quarta-feira (5), com a tradicional procissão que sai de Niquelândia em direção ao distrito de Muquém. Realizada até o dia 16 de agosto, quando acontece a despedida dos romeiros, a programação reúne missas, novenas, procissões, momentos de oração e milhares de fiéis. Mais do que uma manifestação religiosa, a Romaria também preserva costumes, fortalece laços entre famílias e transforma o distrito em uma grande comunidade formada por romeiros de diferentes regiões do País.