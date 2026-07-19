As noites mal dormidas da filha chamaram a atenção da tributarista Ana Paula Póvoa Franco de Melo, de 30 anos. Hoje com 4 anos, Ana Liz roncava frequentemente, respirava pela boca e sofria com nariz entupido e gripes recorrentes. A impressão de que a menina ficava sem ar durante o sono. Após avaliações médicas, ela foi submetida à cirurgia para retirada da adenoide em julho de 2025.\n“Escolhemos fazer a cirurgia durante as férias justamente para podermos acompanhar a recuperação mais de perto e ficar mais atentos aos cuidados necessários em casa”, conta Ana Paula. Segundo a mãe, após o procedimento, o sono ficou mais tranquilo, a fala melhorou e as infecções diminuíram. A experiência da família chama atenção para um problema relativamente comum na infância, mas que muitas vezes demora a ser identificado pelos pais.