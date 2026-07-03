Existe um momento que marca oficialmente o início da temporada do Araguaia entre os goianos. Não é a chegada ao rio, a primeira pescaria ou a cerveja gelada ao fim da tarde. É quando a mala vai para cima da cama e começa a velha discussão sobre o que levar e o que pode ficar em casa. Entre itens indispensáveis, manias e pequenas tradições, cada frequentador monta seu próprio kit de sobrevivência para aproveitar a temporada às margens do Araguaia.\nÉ assim com o médico urologista José Neves Jr., um dos principais especialistas brasileiros em reprodução humana com foco no fator masculino. Nascido em Aragarças, morador de Goiânia e frequentador assíduo de Aruanã, ele faz questão de reservar alguns dias da agenda para trocar o consultório pelas praias de água doce.\nQuando o assunto é fazer a mala, José Neves não deixa espaço para improviso. Protetor solar, chapéu, roupas com proteção UV, repelente, uma boa caixa de primeiros socorros e bastante água são itens obrigatórios. O violão não pode faltar. “O básico bem feito faz toda a diferença”, resume. A cerveja gelada para o fim da pescaria também tem lugar garantido. “Depois da pescaria, gosto de relaxar e colocar a conversa em dia com os amigos. Organização e planejamento também fazem parte da bagagem.”