“Goiânia cresceu, hein!” Quantas vezes ouvimos essa frase? Ela é tão repetida quanto verdadeira, mas com o orgulho que muitos sentem ao ver a metrópole se desenvolver com pujança econômica e crescimento populacional, muitos desafios surgem. Alguns deles são estruturais, outros são pontuais; alguns apontam para soluções mais complexas, outros demandam mudanças de rumos na forma como lidamos com a cidade. Todos eles, porém, afetam seus quase 1 milhão e meio de habitantes. Neste caderno especial, O POPULAR busca debater alguns desses gargalos que comprometem a qualidade de vida de quem mora na capital, ouvindo especialistas e buscando referências em legislações, na tentativa de responder à seguinte pergunta: como Goiânia chegará aos seus 100 anos?\nSim, falta pouco para alcançarmos essa data tão especial. Daqui 8 anos, a “nova capital” de Goiás será uma centenária, exorbitando – e muito – as primeiras previsões de seus fundadores. Nesses 92 anos até aqui, Goiânia passou por uma série de períodos, que vão de sua construção no meio do descampado de um Cerrado virgem, à sua expansão em diferentes décadas. É um acúmulo de experiências, alegrias, dores, acidentes, derrotas e vitórias. Nesse percurso, o organismo muda, amadurece, fica mais exigente em suas demandas. E também vai se desgastando, necessitando de cuidados, de retoques, de curas e prevenções. Mas em muitos aspectos, estamos sendo negligentes com essa respeitável senhora de mais de noventa anos. É o caso, então, de prepará-la para o que vem.