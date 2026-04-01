Uma verdadeira seleção. O escritor e jornalista Ruy Castro, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o escritor Jeferson Tenório estão entre os destaques da programação da 17ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que acontece de 8 a 22 de abril, no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Além de mais de 60 filmes, o evento contará com palestras, encontros e debates, ampliando o diálogo entre cinema, literatura, música e temas contemporâneos.\nA grande novidade da edição 2026 é a programação gratuita, incluindo as sessões de filmes. Estão confirmados produções com passagens importantes no circuito internacional, exibidos e premiados em festivais como Cannes, Berlim, Veneza, Sundance, São Paulo e Rio de Janeiro. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e Valor Sentimental, de Joachim Trier, estão na grade. A curadoria é assinada pelo professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira. A produção do evento é de Gerson Santos.