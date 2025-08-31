Ao ouvir sua voz interpretando a música de abertura da segunda temporada do reality show Estrela da Casa, da TV Globo, o cantor e compositor goiano Lucca viu um filme do seu último ano passar. “A sensação é indescritível. Zerei a vida”, conta em entrevista ao POPULAR. O campeão da primeira edição, que foi ao ar em 2024, está acompanhando de perto as novidades do programa que abriu diversas portas para ele no mundo artístico. Natural e residente de Goiânia, Lucca representou a música sertaneja na edição passada. Ele tem seu irmão mais velho Juann como parceiro de dupla há dez anos, que ele sempre apontou como seu maior incentivador e braço-direito. A vitória do goiano com 41,13% da média dos votos não foi surpresa para a maioria do público, já que Lucca era apontado como um dos queridinhos. Hoje, ele celebra uma série de conquistas.