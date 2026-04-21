Após o encerramento de uma edição de grande sucesso do BBB, o Globoplay mantém o público conectado ao gênero com a estreia da segunda temporada de Minha Mãe com Seu Pai. O retorno do reality vem na sequência do bom desempenho da temporada anterior e dialoga com uma audiência que segue engajada em histórias reais, emocionais e cheias de identificação. Com estreia nesta quarta-feira (22), no Globoplay, o reality Original reúne pais e mães solteiros em busca de uma nova chance no amor, mas com um detalhe nada discreto: seus filhos acompanham de perto cada flerte, cada beijo e cada novo interesse amoroso.\nDesta vez, a experiência começa com uma virada importante: os participantes já entram no jogo sabendo que estão sendo observados. Cada flerte, beijo ou conexão acontece com a consciência de que, na casa ao lado, seus filhos acompanham tudo em tempo real, e têm o poder de interferir diretamente nos rumos das relações.