Considerada uma das franquias de terror mais bem-sucedidas da última década, A Invocação do Mal retorna aos cinemas nesta quinta-feira (4) com seu quarto capítulo, O Último Ritual. Desde 2013, as histórias inspiradas nos arquivos sobrenaturais de Ed e Lorraine Warren conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo, transformando o universo criado pelo cineasta James Wan em um verdadeiro fenômeno cultural. Agora, o público se prepara para mais uma trama repleta de mistério, suspense e sustos eletrizantes.\nO sucesso se traduz em números impressionantes. Com orçamentos considerados modestos para os padrões hollywoodianos — os dois primeiros longas custaram, respectivamente, US$ 20 milhões e US$ 40 milhões —, a franquia alcançou quase um bilhão de dólares em bilheteria. O filme de estreia, em 2013, faturou US$ 319 milhões, seguido de perto pela sequência, que somou US$ 321 milhões. Já o terceiro título, apesar do período pandêmico, garantiu expressivos US$ 206 milhões.