Para quem sempre gostou de ficção científica, a impressão é de que o futuro finalmente chegou aos centros cirúrgicos. A cirurgia robótica já faz parte da rotina de hospitais e vem se popularizando em diferentes especialidades da medicina ao oferecer mais precisão, menor agressão ao corpo e recuperação mais rápida. Ainda assim, apesar dos bons resultados clínicos, o custo elevado da técnica segue como um dos principais obstáculos para ampliar o acesso dos pacientes a esse tipo de procedimento.\nNo início deste ano, Rio Verde fez história ao realizar a primeira cirurgia robótica totalmente gratuita pelo SUS no Centro-Oeste, no Hospital Municipal Universitário. O procedimento, feito com o robô Da Vinci em pacientes com câncer de próstata, representou um marco simbólico para a saúde pública ao levar uma tecnologia de alta complexidade, até então restrita à rede privada, para o sistema público. O principal entrave à expansão da cirurgia robótica no Brasil ainda é o custo da inovação: o procedimento pode custar mais de R$ 20 mil a mais do que a técnica convencional.