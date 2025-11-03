A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (29) passada uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes: o TPO ou óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina).\nEsses ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED. Estudos realizados pela Anvisa mostraram que eles podem causar câncer ou problemas de fertilidade.\nMovimento nas redes sociais desencoraja o uso de protetor solar e acende alerta entre dermatologistas\nMP diz que Virginia descumpriu decisão da Justiça ao divulgar perfume com desconto\nPesquisa cria novos ingredientes a partir do pequi e do babaçu e visa beneficiar mais de 7 mil famílias