Um sonho. Literalmente. Foi dessa forma que a atriz Jeniffer Nascimento conseguiu convencer o cantor Djavan a fazer uma participação nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor!, que chegará ao fim no dia 13 de março.Foi após Jeniffer pedir para que o ídolo entrasse na trama da Globo que tudo deu certo. Ele fará uma cena em que canta uma música com Dita, personagem da atriz protagonista.Porém, a equipe da Globo não acreditou que ele aceitaria o convite, já que ele havia participado de sua última novela em 1974, em Corrida do Ouro, mais de 50 anos atrás. “Quando levaram à reunião, disseram: ‘Olha, acho que vai ser impossível porque o Djavan não faz participações’. Eu dormi, sonhei que eu falava para o Djavan e ele aceitava. Eu tenho uma coisa muito grande com sonhos, não posso ignorar. Aí, eu mandei uma mensagem para ele”, contou ela ao Gshow.A mensagem pelas redes sociais surtiu efeito, sobretudo depois de a artista deixar claro o tamanho de sua admiração.“Falei para ele que era muito fã, que era a minha primeira novela como protagonista e da importância da história. Falei que eu acho que ele foi um dos primeiros artistas que trouxeram esse protagonismo para o povo preto na nossa música. E ele aceitou. Eu chorei”, contou.Êta Mundo Melhor! marca média de 19 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista. Em março, a novela caipira dará lugar a A Nobreza do Amor, protagonizada por Duda Santos e Lázaro Ramos.