Vi o presente, o passado e o futuro em um oásis moderno e multicultural que floresce no deserto. Em tempos de turistas hostilizados em diversas partes do mundo, Dubai faz exatamente o oposto e é modelo de hospitalidade. Recebe com tolerância e respeito cidadãos de centenas de países que desembarcam em seu território, na Península Arábica, às margens do Golfo Pérsico, em busca de experiências únicas e muito entretenimento. A boa notícia é que essa é a melhor época para visitar a antiga vila de pescadores que se tornou a brilhante metrópole global. O POPULAR esteve no emirado e conta mais sobre o lifestyle do lugar que encanta o mundo com a mistura de luxo, tradição e inovação.\nTerra de superlativos, Dubai quebrou recordes de turistas no primeiro semestre de 2025, com mais de 9,8 milhões de visitantes internacionais. Parte deles enfrentou um verão escaldante, que dura de maio a outubro, o que não é problema para atividades em ambientes fechados e refrigerados. Mas, de novembro a abril, o clima ameno proporciona uma experiência mais completa, com diversas possibilidades ao ar livre. Mas o que fazer na cidade do luxo e dos recordes?