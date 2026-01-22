Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem, filme de Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton que está na Netflix. Em 2004, a categoria já foi disputada por Cidade de Deus, longa dos brasileiros Fernando Meirelles e Kátia Lund com fotografia assinada pelo cineasta uruguaio César Charlone, profissional que foi radicado no Brasil.\nNa categoria, ele concorre com: Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme), Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra) e Autumn Durald Arkapaw (Pecadores). Na atual temporada de premiações, Veloso já conquistou os prêmios de Melhor Fotografia no Critic’s Choice Awards e no Globo de Ouro, que podem indicar certa vantagem por parte fotógrafo na categoria. Ele é outro brasileiro, ao lado de Kleber Medonça Filho e Wagner Moura, de O Agente Secreto, que estará nas torcidas do País em março, quando acontece a premiação da Academia.