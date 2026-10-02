É em Lisboa que Salma Jô começa, neste domingo (4), uma nova etapa de sua trajetória musical. Depois de anos à frente da Carne Doce, a cantora, compositora e produtora cultural goianiense estreia em Portugal o trabalho que vem construindo em carreira solo. A apresentação acontece na Feira Cultural Latino-Americana, na Fábrica Braço de Prata, e dá início a uma circulação que passa ainda pelo Porto e por Coimbra ao longo de outubro. Mais do que uma sequência de shows, a viagem representa a primeira incursão internacional dessa nova fase da artista.A agenda integra o projeto Salma Jô: Conexão Goiás-Portugal, contemplado pelo Edital de Cultura Goiás Pelo Mundo, nº 15, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB GO), gerida pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. A proposta prevê encontros com artistas, agentes e produtores culturais de diferentes partes do mundo, criando possibilidades de intercâmbio e circulação para a música produzida em Goiás. “Fico muito feliz e orgulhosa de poder apresentar meu repertório, espero criar um vínculo maior com Portugal e criar mais oportunidades de circulação internacional”, afirma Salma.Depois da estreia na Feira Cultural Latino-Americana, a artista apresenta um showcase na MIL Lisboa, no dia 7, como representante da SIM São Paulo. No dia seguinte, segue para o Porto, onde se apresenta no Maus Hábitos. A programação termina em Coimbra, entre os dias 24 e 27, com participação e show no MATE Festival, convenção que reúne música, arte e tecnologia. A passagem por Portugal acontece enquanto Salma também percorre o Brasil com o novo trabalho, em apresentações por diferentes capitais e unidades do Sesc de São Paulo.A mudança de território acompanha uma transformação no próprio modo de fazer música. Pela primeira vez, Salma assume o desafio de tocar instrumentos no palco e participa mais diretamente da produção das canções e do espetáculo. O processo ainda é de descoberta, mas a artista identifica nessa experiência uma liberdade que não conhecia da mesma maneira. “Ainda estou aprendendo muito e me descobrindo nessa nova fase, mas mesmo com novas responsabilidades eu sinto um despojamento que é libertador”, conta. Em agosto, ela lançou Hotel, primeiro single da carreira solo, enquanto prepara o álbum de estreia para 2027.Depois de cinco álbuns e centenas de apresentações com a Carne Doce, incluindo passagens por festivais como Lollapalooza, Bananada e Goiânia Noise, Salma agora experimenta o que existe do outro lado de uma trajetória já consolidada. No MIL Lisboa, onde o tema desta edição é “No Fakes”, ela chega justamente em um momento de reconstrução artística. “Acredito que minhas canções têm uma força emotiva singular, que mistura diversos humores, e que elas carregam uma identidade goiana e brasileira interessante e autêntica”, diz.