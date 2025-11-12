O Globoplay Novelas já tem sua próxima grande estreia definida. A partir de 8 de dezembro, o público poderá rever a emocionante Salve Jorge, que chega à programação no lugar de Celebridade. A obra de Gloria Perez, exibida originalmente em 2012, volta à TV trazendo a mistura de drama, romance e suspense que marcou o País, mergulhando no debate sobre o tráfico internacional de pessoas.A trama é centrada na vida de Morena (Nanda Costa), moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Seduzida por uma falsa promessa de trabalho na Turquia, ela vê seu sonho se transformar em pesadelo ao descobrir que foi vítima de uma rede criminosa. Em solo estrangeiro, ela inicia uma luta não apenas pela própria liberdade, mas para desmascarar a chefe da quadrilha no Brasil: a sofisticada e implacável Lívia Marine (Claudia Raia). Paralelamente a sua batalha, Morena vive um intenso romance de idas e vindas com Theo (Rodrigo Lombardi). Ele é um capitão da cavalaria do Exército e devoto fiel do santo guerreiro que dá nome à novela. O militar busca assumir o relacionamento com Morena, disposto a criar o filho dela, Júnior (Luis Felipe Lima), como seu, enfrentando diversos obstáculos por esse amor.Com direção de núcleo de Marcos Schechtman e um elenco de peso que inclui nomes como Alexandre Nero, Carolina Dieckmann, Dira Paes, Giovanna Antonelli, Tania Khalill, Totia Meireles e o saudoso Domingos Montagner, Salve Jorge estreia no Globoplay Novelas no dia 8 de dezembro e será exibida de segunda a sábado, às 23h30 e reapresentação às 12h50, com maratona aos domingos, a partir de 15h25. Além da exibição no canal, o folhetim também está disponível na íntegra para quem prefere maratonar no streaming Globoplay.