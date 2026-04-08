Samira Sagr é a 13ª eliminada do BBB 26 (Globo), com 51,24% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (7). Jordana Morais (47,67%) e Marciele Albuquerque (1,09%) disputaram a berlinda com a sister.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nA gaúcha foi a escolhida do público para entrar no reality após passar pela casa de vidro da região Sul. Seu cachorro de três pernas, Lindolfo, cativou as pessoas e chegou a fazer campanha publicitária.\nA trajetória de Samira na casa mais vigiada do Brasil ficou marcada por sua amizade com Milena Moreira, Ana Paula Renault e Juliano Floss, apesar de suas brigas com o dançarino. Este foi o segundo paredão enfrentado pela pipoca.\n-Eliminação de Samira BBB26 (1.3395707)\nChaiany entra na mira de Virginia para futuras parcerias no BBB 26