Samira Sagr mentiu para Ana Paula Renault e Juliano Floss sobre a informação privilegiada que recebeu na dinâmica de terça-feira (31). A informação verdadeira é que o próximo Anjo será autoimune. Porém, Samira disse que quem ganhar a Prova do Anjo irá direto para o paredão.\nMais cedo, Samira se recusou a contar qual era a informação para Milena e Ana Paula, alegando que elas iriam contar para Juliano, com quem ela teve atritos recentes.\nAna Paula preferiu não saber nada a não poder dividir a informação com Juliano. A situação causou mal estar entre as sisters, uma vez que foi Ana Paula quem escolheu Samira para receber a informação privilegiada e R$ 10 mil.\nSamira pega as chaves do apartamento conquistado no BBB 26\n'Vou pedir desculpas quantas vezes for preciso', afirma Solange Couto após sair do BBB 26