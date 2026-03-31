Esta segunda-feira (30) foi recheada de lágrimas no BBB 26 (Globo). Ao invés do tradicional sincerão do começo da semana, os brothers participaram de uma dinâmica emocionante. A gaúcha Samira Sagr recebeu as chaves do apartamento conquistado no reality.\nA sister foi a única pessoa dentre os 25 participantes a preencher os três requisitos para ganhar o imóvel oferecido por um patrocinador. Era preciso ser líder, ter uma festa personalizada e chegar ao Top 10.\nCom a eliminação de Alberto Cowboy do programa neste domingo, sobraram apenas dez pessoas na casa e a loira alcançou seu objetivo e se tornou proprietária de um apartamento avaliado em R$ 270 mil.\nDurante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt anunciou a entrega de chaves para a jovem, que chorou e contou o que a conquista significa na vida dela.