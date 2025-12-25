Cinco brasileiros, de origens e épocas distintas, se tornaram protagonistas de transformações em áreas como ciência, tecnologia, saúde e na defesa dos direitos de crianças e mulheres. No Globo Repórter desta sexta-feira (26) Sandra Annenberg apresenta histórias que marcaram 2025.“Neste programa vamos mostrar como cada uma dessas pessoas fez diferença na vida de alguém e como essa diferença mudou a vida de outros, e assim sucessivamente. No início, achávamos que eram histórias isoladas, de pessoas de diferentes cantos do Brasil, sem nenhuma relação entre si, mas aí encontramos um ponto em comum entre todos: a família. Para cada um dos nossos personagens, elas tiveram um papel fundamental com sua atitude, descoberta ou iniciativa. São histórias inspiradoras para terminarmos o ano vendo que é possível fazermos algo e, de alguma forma, mudarmos o mundo de alguém para melhor”, conta a apresentadora. Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, nasceu em Londrina e hoje vive em São Paulo. Com milhões de seguidores, ele usou sua visibilidade para denunciar a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais. A iniciativa atravessou a internet, chegou ao Congresso Nacional e resultou em uma lei. “Eu vim de um lugar de ansiedade social, eu era uma pessoa muito calada, muito quieto... Quando comecei a colocar as minhas opiniões, falar o que eu penso, colocar a minha personalidade, o meu humor, eu acho que foi daí que eu consegui um nome para me comunicar com o mundo lá fora”, conta Felca.Em Natal, no Rio Grande do Norte, seu Manuel percebeu uma agressão brutal dentro do elevador de um condomínio e chamou a polícia. A vítima, Juliana Soares, sobreviveu graças ao seu olhar atento e coragem. O Globo Repórter promove o encontro entre Juliana e seu Manuel pela primeira vez após o ocorrido. “Eu não virei uma estatística graças à ajuda também do seu Manuel. Eu sempre aproveitei minha vida e agora eu aproveito ainda mais”, afirma Juliana.Já em Bauru, São Paulo, Wilian levava os filhos à escola quando viu uma menina de 12 anos em risco. Ele interveio e evitou uma tentativa de estupro. “Eu fui pelo instinto. Sou pai, só queria tirar ela daquela situação”, diz Wilian.Professora da UFRJ, Tatiana Sampaio desenvolveu um medicamento experimental à base de polilaminina, capaz de estimular a recuperação motora em pacientes com lesão na medula. Sandra Annenberg vai ao Rio de Janeiro para conhecer Tatiana, que conta como foi feito o estudo, revela a alegria com o resultado e o orgulho da família. O medicamento ajudou pacientes que haviam perdido movimentos devido a lesões na medula espinhal a recuperaram, parcial ou totalmente, a mobilidade. Como o caso do Bruno Drummond de Freitas, de 31 anos, que recebeu a polilaminina 24 horas após sofrer um acidente de carro que o deixou tetraplégico e conseguiu recuperar os movimentos perdidos.O programa ainda conta a história de dois irmãos gaúchos, a farmacêutica brasileira Ana Helena Ulbrich, moradora de Capão da Canoa, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, e seu irmão, o cientista de dados Henrique Dias, que criaram uma ferramenta para resolver um problema do sistema de saúde brasileiro: reduzir o número de erros em prescrições médicas.De diferentes lugares e realidades, esses brasileiros têm algo em comum: valores que aprenderam em casa e que os levaram a agir. Como resume Felca: “Tudo que eu sei de compaixão, empatia, eu aprendi com a minha mãe. Tudo o que eu sei sobre valores, honestidade, a fazer o que é correto, eu aprendi com o meu pai”.