Depois de passar pela Cidade do México, o Globo Repórter amplia a jornada pelas cidades que vão sediar a próxima Copa do Mundo e explora os contrastes que definem o país. No segundo programa sobre o México, Sandra Annenberg e equipe seguem rumo ao oeste e ao norte, com paradas em Guadalajara e Monterrey, revelando uma nação que preserva suas tradições enquanto investe em tecnologia e inovação.Berço de memórias marcantes do futebol brasileiro, Guadalajara é o ponto de partida. Foi na cidade que a Seleção conquistou parte de sua história nas Copas de 1970 e 1986, um legado que permanece vivo em espaços como a Praça Brasil, onde a figura de Pelé segue como símbolo de admiração e conexão entre os dois países.É também em Jalisco que o programa mergulha nas raízes da identidade mexicana. A cultura charra, considerada patrimônio nacional, revela o universo dos “cowboys” mexicanos, com seus trajes típicos e práticas tradicionais. Sandra Annenberg vence o medo de cavalo e acompanha de perto as escaramuzas, que são um grupo de mulheres que pratica a modalidade equestre feminina do charrería, o tradicional rodeio mexicano. A reportagem também destaca as transformações do esporte, que adapta tradições às discussões contemporâneas, substituindo a laçada de touros para o uso de animais de madeira. A viagem segue pela famosa Rota da Tequila, em um percurso de trem pelo Vale do Agave, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. O programa apresenta o processo artesanal da bebida símbolo do país e a história de famílias que mantêm viva essa tradição centenária. Ainda em Guadalajara, a fé e a celebração se encontram em uma cerimônia de casamento em um dos templos mais icônicos da cidade, marcada por rituais simbólicos como o “Laço da União” e pela presença dos tradicionais mariachis.O Globo Repórter também revela um outro lado do México, onde indústria e tecnologia apontam para o futuro. Em Monterrey, conhecida historicamente pela força da indústria do aço, a equipe mostra como a cidade vem se transformando em um polo de inovação. O destaque vai para o moderno estádio “Gigante de Aço”, uma das sedes da próxima Copa, projetado com foco em sustentabilidade.A tecnologia também se integra à natureza. Com o auxílio de aplicativos voltados a trilhas e turismo, visitantes podem explorar paisagens montanhosas com mais segurança e planejamento. Sandra Annenberg encara uma tirolesa de 350 metros nas montanhas de Santiago, experimentando a combinação de aventura e inovação.O programa ainda presta homenagem ao legado de Guillermo González Camarena, responsável por uma das invenções mais marcantes da comunicação moderna: a televisão em cores. E mostra como o avanço tecnológico chega ao futebol, com o uso de inteligência artificial e análise de dados para identificar talentos em comunidades e aprimorar o desempenho de atletas.De volta a Jalisco, a reportagem destaca o crescimento da região como um dos principais polos digitais da América Latina, concentrando parte da indústria tecnológica mexicana. Com investimentos em formação nas áreas de robótica e realidade virtual, o estado consolida seu papel como um “vale do silício” latino.O Globo Repórter vai ao ar nesta sexta-feira, dia 05 de junho, logo após Guerreiros do Sol.