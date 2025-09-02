A cantora Sandra Sá é a grande atração do projeto Teia dos Pontos de Cultura de Goiás, que acontece de quinta-feira (4) a domingo (7), no Ponto Amdar, em Inhumas. No repertório, sucessos que atravessam mais de quatro décadas de carreira. O espetáculo transita pela MPB, soul, samba e funk, exaltando a trajetória de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. A apresentação será no sábado (6), às 22 horas, com entrada gratuita.Clássicos como Olhos Coloridos, Retratos e Canções, Joga Fora, Bye Bye Tristeza e Vale Tudo devem embalar o público. Sandra Sá tem forte conexão com Goiás: em 2024, foi uma das atrações da 25ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e também se apresentou na Festa do Peão de Britânia.Com o tema Povos, Saberes e Natureza, o evento reúne entidades e grupos culturais do estado que integram a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). A iniciativa faz parte da programação preparatória da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, marcada para março de 2026, no Espírito Santo. Estão previstas cerca de 40 apresentações artísticas em diversas linguagens — música, dança, teatro, circo, literatura, cultura popular e artes visuais — com artistas locais e convidados nacionais. Entre as atrações confirmadas estão Carlinhos P.O. Box, o espetáculo Corinha no Cerrado das Maravilhas, da Cia. Flor do Cerrado, e Laércio Correntina.Além dos shows, a programação inclui mostras culturais, oficinas, formações, palestras, rodas de conversa e grupos de trabalho temáticos sobre pautas relevantes para a Cultura Viva. O projeto conta com recursos do primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.\tServiçoEvento: 2ª Teia dos Pontos de Cultura de GoiásData: De quinta-feira (4) a domingo (7) Local: Ponto Amdar / Rua Getúlio Vargas, Q122 L0, Vila Santa Maria, InhumasInformações: @pontaoamdar