Em Êta Mundo Melhor!, nas cenas que cemeçaram a ir ao ar na noite da quinta-feira (11), Celso (Rainer Cadete) se despede de Estela (Larissa Manoela) após um encontro e ela pergunta sobre Sandra (Flávia Alessandra). Celso revela não ter notícias desde que a irmã fugiu da cadeia. Enquanto isso, Sandra, agora vivendo na Europa após algumas fugas, escreve em seu diário e relata que sente saudades do irmão. Em um castelo, a vilã surge transformada e mostra que continua ambiciosa e cheia de rancor, ao se recusar a viver sem ter nada diante de tantas pessoas com muito.\nNa companhia do Barão Deschamps (Jaime Leibovitch), com quem tem planos de se casar e tomar sua fortuna, ela mantém o sonho de voltar ao Brasil como parte da realeza e deseja se vingar de todos que a humilharam. Mais tarde, em cenas previstas para irem ao ar a partir de segunda-feira (15), Sandra conhece Inês (Joana Solnado). Na ocasião, Sandra escreve mais uma vez em seu diário numa praça e sente a falta de Ernesto (Eriberto Leão).