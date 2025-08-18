A necessidade de se criar uma política de limpeza das fachadas no Centro, o estímulo às parcerias público-privadas para incentivo ao turismo e a requalificação da região histórica de Goiânia. Essas e outras temáticas foram discutidas na segunda-feira (18) durante o evento Art Déco em Debate: Encontro entre História, Arquitetura e Identidade Cultural, com a presença do prefeito Sandro Mabel (UB), no Sesc Centro.\nO evento contou com a participação da arquiteta e urbanista Beatriz Otto de Santana, técnica do Iphan; do jornalista Iuri Godinho, da Academia Goiana de Letras e Fecomércio; e da arquiteta e urbanista Melissa Martins Alves, gerente de Projetos Arquitetônicos da Secult-GO; com mediação do arquiteto Ariel Viveiros, secretário particular do Gabinete do Prefeito.\nNa ocasião, Mabel reiterou a rota do patrimônio do Centro e anunciou a criação de um ônibus turístico que passará pelos diversos prédios e monumentos art déco da cidade, como Teatro Goiânia, Antiga Estação Ferroviária e Lyceu de Goiânia. O roteiro foi validado pelas universidades UFG, UEG, IFG e PUC e pelo Iphan. A próxima fase será organizar o City Tour oficial de lançamento do roteiro, com a presença do prefeito e outras autoridades. A data ainda não foi definida.