Faltam aproximadamente 100 dias para o final do ano, e talvez você já esteja com a sensação de que não dá mais tempo de fazer nada e já tenha deixado as mudanças para o ano que vem. Entra ano e sai ano e você continua nesse ciclo de promessas. De fato, mudar não é fácil, mas a forma como você realiza essas mudanças pode fazer a diferença. Na coluna de hoje trago dicas de pequenas mudanças que você pode implementar até o final do ano para consolidar objetivos maiores. O segredo é começar com hábitos menores para construir hábitos mais importantes. Portanto, não tenha pressa. Pelo contrário, a pressa pode ser um dos fatores que te faz desistir. Afinal, querer mudar tudo de uma vez leva à sobrecarga física e mental, e, muitas vezes, se torna inviável, o que faz você acreditar que ter uma vida saudável não é para você. Tenha uma meta grande e inicie fazendo a menor versão dela. No final desta coluna, trago uma dica coringa que facilitará ainda mais as mudanças. Vamos aos hábitos? Hábito 1: em vez de começar se propondo a comer três frutas por dia, inclua uma fruta em um horário fixo do dia, de preferência junto de uma refeição. Minha sugestão é o café da manhã. Começar o dia com bons hábitos ajuda a manter o restante do dia mais saudável. Hábito 2: em vez de iniciar comendo meio prato de legumes no almoço e no jantar, preencha 1/4 do prato com legumes no almoço. A dica aqui é escolher aquele que é mais prático de preparar e ao qual você tem melhor tolerância, isso facilita a constância. Hábito 3: se hoje você dorme à meia-noite, ao invés de se propor a dormir às 22 horas, vá deitar 30 minutos mais cedo e pare de mexer no celular nesse mesmo intervalo de tempo. Pode não parecer, mas isso pode fazer diferença no seu sono. Ter uma boa noite de sono ajuda no controle de impulsos por alimentos mais calóricos, auxilia na saciedade e controle da fome, além de diversos outros benefícios. Hábito 4: se você já realiza caminhadas curtas, aumente em 10 minutos. Se não faz nenhuma atividade física, inicie com uma caminhada de pelo menos 15 minutos por dia até o final do ano. A ideia aqui é apenas começar e depois ir aumentando o tempo. Hábito 5: reduza a quantidade de delivery que você pede caso não costume pedir refeições saudáveis. Se hoje você faz praticamente todas as refeições com baixa qualidade nutricional, inicie fazendo pelo menos duas refeições mais saudáveis por semana. Você pode inclusive ter um estoque com duas marmitas congeladas saudáveis por semana para não precisar sequer preparar. Você poderia pedir um prato saudável no delivery, mas, pelo excesso de informação e opções disponíveis, isso pode te levar a cair na tentação de pedir algo que não seja tão saudável assim. Portanto, ter as marmitas congeladas já disponíveis pode fazer diferença. Hábito 6: beba um copo ou meia garrafa a mais de água no dia. A meta é manter a urina clara. Como prometido, vou dar uma dica coringa. Para facilitar, associe um hábito novo a algo que você já faz. Exemplo: passou o café, já pega a fruta. Vai fazer comida em casa, ao preparar o arroz, já adiciona os legumes. Deixe a roupa de treino na mesa de cabeceira. Acordou, já coloca a roupa e já bebe um copo de água.